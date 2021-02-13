Ligin yeni lideri Fenerbahçe! Karagümrük 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler deplasmanda Mame Thiam ve Valencia'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yeniden yükseldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Borini kaydetti. Fatih Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.