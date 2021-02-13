Ligin yeni lideri Fenerbahçe! Karagümrük 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek ligte zirveye yükseldi.
Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler deplasmanda Mame Thiam ve Valencia'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yeniden yükseldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Borini kaydetti. Fatih Karagümrük ise 37 puanla 8. sırada kaldı.
MESUT ÖZİL İLK DEFA 11'DE!
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk defa ilk 11'de çıkmanın heyecanını yaşadı. Yıldız futbolcu daha önce ligde Hatayspor, Galatasaray ve kupadaki Başakşehir maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu. Mesut Özil 81. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
ADEMI F.BAHÇE'YE KARŞI!
Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giydi. Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.
ALTAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, maç boyunca kritik kurtarışlara imza attı. İki kez karşı karşıya pozisyonlarda kalesini başarıyla savunan file bekçisi, Mame Thiam'ın ters vuruşunda da harika bir kurtarışa imza attı.
Altay, Borini'nin 67. dakikadaki şık golüne ise engel olamadı.
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