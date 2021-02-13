Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)
Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 1-0 yendi; 6'da 6 yaptı. Bordo Mavililer'i galibiyete taşıyan isim 67. dakikada kaydettiği golle Anastasios Bakasetas oldu. Trabzonspor'da Nwakaeme, 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Trabzonspor ile Gaziantep arasındaki maç zaman zaman ortada geçerken; öne geçme fırsatlarını daha çok yakalayan ev sahibi oldu. Özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, kaleci Günay'ı geçemedi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 67. dakikasında sahneye çıkan isim Anastasios Bakasetas oldu.
Yunan oyuncu, Flavio'nun harika pasını gole çevirdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 27 yaşındaki golcü oyuncu, Trabzonspor ile çıktığı 4 maçta 3. golünü attı.
Trabzonspor kalan dakikalarda oyundaki üstünlüğünü sürdürürken; kontrollü oynamayı tercih etti. Gaziantep FK'nın eşitlik çabasını sonuçsuz bırakan Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bordo Mavililer, üst üste 6. maçını da kazandı ve puanını 45 yaptı. 4 maçlık galibiyet hasretini geçen haftaki 2-0'lık Göztepe galibiyetiyle sonlandıran Gaziantep FK ise 38 puanda kaldı.
TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇINDA ÖNEMLİ DAKİKALAR (ÖZET)
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Mirallas'ın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
25. dakikada Berat Özdemir'in pasında, Djaniny'in şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu yatarak kontrol etti.
34. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top yakın mesafede Flavio'nun önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
38. dakikada sol taraftan ilerleyerek ceza alanına giren Djaniny'in şutunda kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Maxim'in ceza alanı dışından şutunda yerden de seken topu Uğurcan Çakır, çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
67. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Flavio kafayla topu yakın mesafedeki Bakasetas'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Kalan dakikalarda da gol olmayınca bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Ekuban (Dk. 85 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Yunus Mallı), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 90+2 Afobe)
Gaziantep : Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 90 Morais), Rashid (Dk. 46 Vetrih), Jefferson (Dk. 84 Kenan Özer), Maxim, Mirallas, Muhammet Demir (Dk. 90 Riberio)
Gol: Dk. 67 Bakasetas (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 57 Mirallas, Dk. 60 Vetrih, Dk. 61 Ricardo Sa Pinto, Dk. 76 Ertuğrul Ersoy, Dk. 89 Maxim (Gaziantep Teknik Direktörü) (Gaziantep)