Trabzonspor 1-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor ile Gaziantep arasındaki maç zaman zaman ortada geçerken; öne geçme fırsatlarını daha çok yakalayan ev sahibi oldu. Özellikle ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen Trabzonspor, kaleci Günay'ı geçemedi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 67. dakikasında sahneye çıkan isim Anastasios Bakasetas oldu.