Kayserispor Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Son dakika haberi... Süper Ligin 25. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü karşılaşması 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Mücadelenin 26. dakikasında Başkent ekibinde Michal Pazdan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 25 puana yükseldi ve yenilmezlik serisi de 4 maça çıktı. MKE Ankaragücü ise 19 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Avramovski'nin arka direğe doğru yaptığı ortada Luckassen'in kafa vuruşu direkten döndü. Boşta kalan topu Uğur ağlara gönderdi ancak ağlara giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16. dakikada Kvrzic'in pasıyla topla buluşan İlhan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.

19. dakikada Kolovetsios'un indirdiği topa Uğur bekletmeden vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Campanharo'nun savunmanın arkasına attığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İlhan Parlak'ın sert şutunda kaleci Korcan topu köşeden kornere çeldi.

44. dakikada Saba'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Voca'nın şutu savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.





İLK 11'LER:

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur, Yasir, Luckassen, Karlo, Campanharo, Avramovski, Lennon, İlhan Parlak

Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Atakan, Voca, Emre Güral, Paintsil, Saba, Borven