13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sürpriz bir açıklama geldi

Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sürpriz bir açıklama geldi

Süper Lig'de zirveyi geri alan 'da 'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla gelen ancak kaçırdığı maç sayısı oynadığı maç sayısını geçen yıldız golcü sahalara geri dönmeye hazırlanırken kendisine sürpriz bir önerisi geldi. İşte detaylar...

SPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sürpriz bir açıklama geldi

Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, 'da geleceği tartışılan için konuştu ve River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.

Asprilla, "Falcao nerede oynayabilir? Şu anda River Plate'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılarak MLS'e gitmek." dedi.

Falcao'nun ABD'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.

Kolombiyalı eski oyuncu Fabian Vargas ise, "River Plate'e dönmesi, onun için en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, Falcao için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 39'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.

Erzurumspor deplasmanda güldü I Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor MAÇ SONUCU - ÖZET ERZURUMSPOR DEPLASMANDA GÜLDÜ I ÇAYKUR RİZESPOR 0-2 BB ERZURUMSPOR (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA