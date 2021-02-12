Emre Belözoğlu'ndan Abdürrahim Albayrak'a sert tepki: Sana ne benim futbolcumdan

F.Bahçe Sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın mensupları ile dün sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Belözoğlu, Galatasaray 2. başkanı Abdürrahim Albayrak'ın İrfan Can ve Vedat Muriç ile ilgili yaptığı açıklamalara sert cevap verdi. Belözoğlu, "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Bu sadece bizim rahatsızlığımız değil Türkiye'deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı" ifadelerini kullandı.