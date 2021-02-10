12 Şubat 2021, Cuma
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Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu. Yapılan açıklamada " Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu

Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi.

Son dakika: Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu SON DAKİKA: KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN YENİ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ OLDU
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