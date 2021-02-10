12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galarasaray'a şok! PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası

Son dakika: Galarasaray'a şok! PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası

Son dakika haberi... 'a Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasındaki hakareti nedeniyle 2 maç ceza verildi. Arda Turan, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Galarasaray'a şok! PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Galatasarayda Arda Turan şoku! Fenerbahçe maçı sonrası PFDKya sevk edildi GALATASARAY'DA ARDA TURAN ŞOKU! FENERBAHÇE MAÇI SONRASI PFDK'YA SEVK EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA