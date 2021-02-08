08 Şubat 2021, Pazartesi
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55'inci Super Bowl'u 18 yıl aradan sonra Tampa Bay Buccaneers kazandı

'nin 55'inci 'unda, ile geçen yılın şampiyonu karşı karşıya geldi. Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl sonra Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kazandı.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021
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55'inci Super Bowl'u 18 yıl aradan sonra Tampa Bay Buccaneers kazandı
Amerikan Futbolu Ligi'nin 55'inci Super Bowl'unda, Tampa Bay Buccaneers ile geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl sonra Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kazandı.
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