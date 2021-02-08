55'inci Super Bowl'u 18 yıl aradan sonra Tampa Bay Buccaneers kazandı
Amerikan Futbolu Ligi'nin 55'inci Super Bowl'unda, Tampa Bay Buccaneers ile geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl sonra Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kazandı.
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Amerikan Futbolu Ligi'nin 55'inci Super Bowl'unda, Tampa Bay Buccaneers ile geçen yılın şampiyonu Kansas City Chiefs karşı karşıya geldi. Tampa Bay Buccaneers, 18 yıl sonra Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'u kazandı.