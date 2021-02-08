Erol Bulut'un elindeki kağıdın sırrı çözüldü! Derbiye damga vurmuştu

ÖNÜMÜZDE DAHA 17 KARŞILAŞMA VAR

Erol Bulut, ligin çok uzun bir maraton olduğunu da hatırlatarak "Önümüzde 17 maç daha var ve biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemli. Onu da başaracağımızdan eminim. Ligin bitiminde bunu hepimiz birlikte göreceğiz. Ben size güveniyorum, siz de kendinize güvenin" dedi.