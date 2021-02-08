08 Şubat 2021, Pazartesi
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 28 sezon sonra 2. yarılarda haftayı aynı puanda bitirdiler

'in 24. haftasında heyecan oynanan maçlarla devam ederken, ’ın sahasında ’u 1-0 mağlup etmesinin ardından Süper Lig’in puan tablosunda ilginç bir durum ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 28 sezon sonra 2. yarılarda haftayı aynı puanda bitirdiler

Ligde 24. hafta karşılaşmalarını tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe aynı sayıda maç oynadı, galibiyet elde etti, beraberlik aldı ve 48'er puana ulaştı.

BÜYÜK TESADÜF

Bununla birlikte zirve yarışı veren Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonların ikinci yarıları dikkate alındığında, Süper Lig'de 1992-1993 sezonunun 20. haftasından bu yana ilk defa bir haftayı aynı puanla tamamladı.

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