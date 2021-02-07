CANLI | Erzurumspor Kayserispor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Erzurumspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor ile Kayserispor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de....

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Adolphe, Costa, Leo, Omolo, Ackah, Cenk, Aatif, Novikovas, El Kabir

Kayserispor: Doğan, Aziz, Uğur, Paz, Kvrzic, Muhar, Campanharo, Avramovski, Lennon, Sabovic, Luckasse