06 Şubat 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe Galatasaray maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Son dakika haberine göre; 'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. 'ın yöneteceği maçta VAR hakemi oldu. AVAR olarak ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan görev yapacak.

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Fenerbahçe Galatasaray maçının VAR hakemi Ali Palabıyık oldu

Süper Lig'in 24. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takım için de önemi oldukça büyük olan müsabaka Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.

VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK OLDU
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Serkan Olguncan oldu.

Fenerbahçe Galatasaray maçının ilk 11leri FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇININ İLK 11'LERİ

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