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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımı üzen haber! Derbide olmayacak

Son dakika: Galatasaray derbisi | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı , sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı. 22 yaşındaki oyuncu, derbide forma giymeyecek.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımı üzen haber! Derbide olmayacak

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesindeki son antrenmanda yer almayan Gedson Fernandes, derbide forma giyemeyecek.

A Spor'un haberine göre bugün son antrenmana çıkmayan Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı? FALCAO VE GEDSON FERNANDES FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
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