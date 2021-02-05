Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takımı üzen haber! Derbide olmayacak
Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisi | Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kiraladığı Gedson Fernandes, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe derbisi öncesinde yaptığı son antrenmanda da yer almadı. 22 yaşındaki oyuncu, derbide forma giymeyecek.
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesindeki son antrenmanda yer almayan Gedson Fernandes, derbide forma giyemeyecek.
A Spor'un haberine göre bugün son antrenmana çıkmayan Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.