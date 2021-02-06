06 Şubat 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Taylan Antalyalı'dan olay paylaşım! İrfan Can Kahveci'ye mesaj mı?

'in 24. haftasında ile arasında oynanacak olan dev maça saatler kala sarı kırmızılıların yıldızı 'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Taylan Antalyalı'dan olay paylaşım! İrfan Can Kahveci'ye mesaj mı?

forması giyen , derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi sarı kırmızılı takımın orta sahası Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı geldi.

Taylan Antalyalı, kendinini bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi.

Taylan Antalyalı'dan derbi öncesi olay paylaşım! İrfan Can Kahveci'ye mesaj mı? TAYLAN ANTALYALI'DAN DERBİ ÖNCESİ OLAY PAYLAŞIM! İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?

İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?

Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan 'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.

Taylan'ın ''Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın.'' sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.

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