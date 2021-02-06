Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Taylan Antalyalı'dan olay paylaşım! İrfan Can Kahveci'ye mesaj mı?
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev maça saatler kala sarı kırmızılıların yıldızı Taylan Antalyalı'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı.
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Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı, Fenerbahçe derbisi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi sarı kırmızılı takımın orta sahası Taylan Antalyalı'dan derbi paylaşımı geldi.
Taylan Antalyalı, kendinini bulunduğu bir animasyon filmi paylaşırken bu paylaşım kısa süre içinde çok beğenildi.
İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?
Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.
Taylan'ın ''Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın.'' sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.