Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Taylan Antalyalı'dan olay paylaşım! İrfan Can Kahveci'ye mesaj mı?

İRFAN CAN KAHVECİ'YE MESAJ MI?

Sosyal medyada bu paylaşımda Taylan Antalyalı'nın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasına da göndermede bulunduğu konuşuldu.

Taylan'ın ''Sana inananları yarı yolda bırakmamak için kendine söz verdiğin anı da asla unutmazsın.'' sözlerinin İrfan Can Kahveci'ye mi dediği merak konusu oldu.