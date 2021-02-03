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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Süper Lig'in 22. haftasında evinde Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yeni transfer Gedson Fernandes'in dev derbide oynayıp oynamayacağı merak edilirken, açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:17Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:17
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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?