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Haberler Galeri Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılılarda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile yeni transfer Gedson Fernandes'in dev derbide oynayıp oynamayacağı merak edilirken, açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 14:17
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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynadı.

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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

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Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Falcao ve Gedson Fernandes Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.