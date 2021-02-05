Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır! Yeni transfer sahada olacak

KANATTA YA ARDA YA DA BABEL OLACAK

Tecrübeli teknik adamın derbide DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'e de ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Terim'in, 2 oyuncunun da fiziksel durumundan memnun olduğu ve sağ bekte Linnes yerine Yedlin'e, forvette ise bu kez Babel yerine Mohamed'e görev vereceği öğrenildi.