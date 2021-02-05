05 Şubat 2021, Cuma
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Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır! Yeni transfer sahada olacak

Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 24. haftası dev mücadeleye sahne olacak. Dünya en büyük derbileri arasında yer alan ile Galatasay kozlarını Kadıköy'de paylaşmaya hazırlanırken, sarı kırmızılılarda teknik direktör 'in derbi planı belli oldu.

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Giriş Tarihi: 05.02.2021
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Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır! Yeni transfer sahada olacak

'da artık tüm gözler derbisine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemine 3-1'lik skorla son veren Galatasaray'da tüm hesaplar yine 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik Direktör , Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i ve oyun planını da oluşturmaya başladı. Tecrübeli teknik adam ezeli rakibini aynı geçen yıl olduğu gibi yine 'kanatlardan' vuracak.

DEFANS ARKASINA ATILACAK TOPLAR KRİTİK

Sarı kırmızılı takım defansın arkasına yapacağı koşular, kanat organizasyonları, 'nun sürati, 'nın ara pasları ile Fenerbahçe karşısında bir kez daha galibiyet arayacak. Gelir gelmez çıktığı iki maçta 3 gol kaydeden ve bir de takımına penaltı kazandıran yine başrolde olacak. Terim'in sahaya sürmeyi planladığı derbi 11'inde bu kez tek yeni isim Nijeryalı futbolcu olmayacak!

KANATTA YA ARDA YA DA BABEL OLACAK

Tecrübeli teknik adamın derbide ve 'e de ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Terim'in, 2 oyuncunun da fiziksel durumundan memnun olduğu ve sağ bekte yerine 'e, forvette ise bu kez yerine 'e görev vereceği öğrenildi.

Tecrübeli hocanın maçının aksine bu kez orta sahada Belhanda'ya ilk 11'de görev vereceği ve diğer kanatta ise ile Babel arasında tercih yapacağı belirtildi.

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