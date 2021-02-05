Galatasaray'ın Fenerbahçe planı hazır! Yeni transfer sahada olacak
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 24. haftası dev mücadeleye sahne olacak. Dünya en büyük derbileri arasında yer alan Fenerbahçe ile Galatasay kozlarını Kadıköy'de paylaşmaya hazırlanırken, sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in derbi planı belli oldu.
Galatasaray'da artık tüm gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemine 3-1'lik skorla son veren Galatasaray'da tüm hesaplar yine 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i ve oyun planını da oluşturmaya başladı. Tecrübeli teknik adam ezeli rakibini aynı geçen yıl olduğu gibi yine 'kanatlardan' vuracak.
DEFANS ARKASINA ATILACAK TOPLAR KRİTİK
Sarı kırmızılı takım defansın arkasına yapacağı koşular, kanat organizasyonları, Henry Onyekuru'nun sürati, Belhanda'nın ara pasları ile Fenerbahçe karşısında bir kez daha galibiyet arayacak. Gelir gelmez çıktığı iki maçta 3 gol kaydeden ve bir de takımına penaltı kazandıran Onyekuru yine başrolde olacak. Terim'in sahaya sürmeyi planladığı derbi 11'inde bu kez tek yeni isim Nijeryalı futbolcu olmayacak!
KANATTA YA ARDA YA DA BABEL OLACAK
Tecrübeli teknik adamın derbide DeAndre Yedlin ve Mostafa Mohamed'e de ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Terim'in, 2 oyuncunun da fiziksel durumundan memnun olduğu ve sağ bekte Linnes yerine Yedlin'e, forvette ise bu kez Babel yerine Mohamed'e görev vereceği öğrenildi.
Tecrübeli hocanın Başakşehir maçının aksine bu kez orta sahada Belhanda'ya ilk 11'de görev vereceği ve diğer kanatta ise Arda ile Babel arasında tercih yapacağı belirtildi.