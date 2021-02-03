03 Şubat 2021, Çarşamba
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Trabzonspor'un yıldızı Djaniny’ye 9 milyon euro teklif

'un forvet oyuncusu için 7 milyon Euro'luk teklif yapan Al Hilal kulübü bu rakamı daha sonra 9 milyon Euro'ya çıkardı. Yönetim, "Şimdi anlaşalım ama oyuncu sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" deyince anlaşma gerçekleşmedi. Teknik direktör ise oyuncusu ile bir görüşme yaparak, gelen teklif sonrası kafasının karışmaması gerektiğini çok daha iyi teklifleri alabileceğini söyledi. Konu şimdilik kapandı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Trabzonspor'un yıldızı Djaniny’ye 9 milyon euro teklif

Trabzonspor'un forvet oyuncusu için 7 milyon Euro'luk teklif yapan Al Hilal kulübü bu rakamı daha sonra 9 milyon Euro'ya çıkardı.

Yönetim, "Şimdi anlaşalım ama oyuncu sezon sonuna kadar bizde kiralık oynasın" deyince anlaşma gerçekleşmedi.

Teknik direktör ise oyuncusu ile bir görüşme yaparak, gelen teklif sonrası kafasının karışmaması gerektiğini çok daha iyi teklifleri alabileceğini söyledi. Konu şimdilik kapandı.

DJANİNY HER MAÇ DAHA İYİ OYNADI
Sezon başında eleştirilere maruz kalan Djaniny sonrasında her maç üstüne koyarak oynadı. Şimdi ise performansıyla göz kamaştırıyor.

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