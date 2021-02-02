02 Şubat 2021, Salı
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Fatih Terim'den yeni transfer Mohamed'e övgü!

Teknik Direktörü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Terim, ''Mostafa yetenekli bir atak oyuncusu, bize çok faydalı olacağını gösterdi'' yorumunda bulunurken, ilk maçında golle buluşan 'den ''elhamdülillah'' paylaşımı geldi.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021
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Fatih Terim'den yeni transfer Mohamed'e övgü!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Üç gün, üç gün top oynamak kolay değil. Bu fikstürde oynamak zor, oyuncularımı kutluyorum. 4 galibiyet var ortada. Mostafa yetenekli bir atak oyuncusu. Çok genç. Öğreneceği çok şey var ama bize çok faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı. Kurallardan dolayı oyuncuları yetiştiremedik ve kullanamadık. Yedlin için son anda izni alamadık, onu kullanmak isterdik. Yakın zamanda hazır olacaklardır. Onlardan yararlanmak istiyoruz.

Mostafa Mohamed: Elhamdülillah

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü, Başakşehir'e 1 gol kaydettiği ilk maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ''elhamdülillah'' ifadelerini kullandı.

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