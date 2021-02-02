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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den son dakika transfer açıklaması! Herkes kağıdı kalemi hazırlasın

teknik direktörü maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli teknik adam "Herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den son dakika transfer açıklaması! Herkes kağıdı kalemi hazırlasın

Teknik Direktörü , maçı öncesi transfere yönelik açıklamalarda bulundu.

KAĞIDI KALEMİ HAZIRLASINLAR

Transfer konusuna değinen Fatih Terim "Yeni transferlerden Mostafa Mohamed kadroda. Bu arada herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti. Ama herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var. Hem zamana hem de paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Onlara da dikkat etmek lazım. Scout grubumuza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Abdurrahim Albayrak ve Başkana da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

OZAN'IN ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi hakkında da konuşan Terim, "Ozan'ın Liverpool'a gitmesi çok hoşuma gitti. Allah yolunu açık etsin. Çok mutluyuz. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar da benim gibi onunla gurur duyuyordur." diye konuştu.

BAŞAKŞEHİR'İN KADRO DERİNLİĞİ İYİ

'i de değerlendiren deneyimli teknik adam, "Başakşehir teknik bir değişiklik yaptı. Kadro derinliği iyi. Fakat biz de iyi oynuyoruz. Mostafa'yı bugün belki de önümüzdeki maç öncesi görmek isterim." şeklinde konuştu.

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