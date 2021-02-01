Gedson Fernandes, Galatasaray için ambulans uçakla İstanbul'da...

Galatasaray, bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olan ancak geçen sezonun devre arasından bu yana İngiltere ligi ekiplerinden Tottenham'da oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için görüşmelere başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alındı.