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Gedson Fernandes, Galatasaray için ambulans uçakla İstanbul'da...

'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Portekizli oyuncu , İstanbul'a geldi. Coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Portekizli oyuncu, ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Transfer haberine dair detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı…

SPOR A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Galatasaray, bonservisi 'in takımında olan ancak geçen sezonun devre arasından bu yana İngiltere ligi ekiplerinden 'da oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için görüşmelere başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan , ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alındı.

Havalimanında İkinci Başkanı da yer aldı.

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz liginde 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

Gedson Fernandes, 'nda da 2 müsabakada forma giydi.

Gedson Fernandes, Galatasaray için ambulans uçakla İstanbul'da... GEDSON FERNANDES, GALATASARAY İÇİN AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'DA...

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