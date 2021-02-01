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Gedson Fernandes, Galatasaray için ambulans uçakla İstanbul'da...

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Giriş: 01.02.2021 18:01
Güncelleme:01.02.2021 18:17
Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi. Coronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Portekizli oyuncu, ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Galatasaray, bonservisi Portekiz'in Benfica takımında olan ancak geçen sezonun devre arasından bu yana İngiltere ligi ekiplerinden Tottenham'da oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için görüşmelere başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Gedson Fernandes, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirilen genç oyuncu, ambulansla hastaneye götürülerek karantinaya alındı.

Havalimanında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz liginde 29 maça çıkan orta saha oyuncusu, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan Gedson Fernandes, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

Gedson Fernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.

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Fernandes, Galatasaray için İstanbul'da...
Fernandes, Galatasaray için İstanbul'da...
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