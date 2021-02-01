Tyler Boyd resmen Sivasspor’da

Ara transfer döneminin son gününde DG Sivasspor, Tyler Boyd'un 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.



Tyler Boyd, İstanbul'da Sivasspor Kulübü As Başkanı Elahattin Akyüz'ün katılımıyla sözleşmeyi imzaladı. Yarın Sivas'a gelecek olan başarılı futbolcu Boyd, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.



Bu sezon Beşiktaş ile 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı. ABD'li oyuncu ekim ayından bu yana kadro dışı olması nedeniyle siyah-beyazlı takımda görev yapamadı.

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