22. dakikada Hes Kablo Kayserispor önemli bir fırsattan faydalanamadı. Lennon'ın tek pasında topla buluşan Maglica, Haddadi'den sıyrıldıktan sonra hızla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına girdi. Maglica, karşı karşıya kaldığı Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek topu boş kaleye göndermek istedi ancak soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45. dakikada Avramovski, sol kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte uygun durumda bulunan Maglica'nın yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran kale çizgisi üzerinde 2 hamlede topu kontrol etti.