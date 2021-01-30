Trabzonspor Bakasetas ile Yunus Mallı'yı borsaya bildirdi

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan gece yarısı iki bomba birden geldi.

Bordo mavili ekip, Alanyaspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile Wolfsburg'ta oynayan milli futbolcumuz Yunus Mallı ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.