30 Ocak 2021, Cumartesi
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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Bakasetas ile Yunus Mallı'yı borsaya bildirdi

Trabzonspor Bakasetas ile Yunus Mallı'yı borsaya bildirdi

Son dakika haberine göre; 'in güçlü takımlarından , ve 'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını 'na bildirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 30.01.2021
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Trabzonspor Bakasetas ile Yunus Mallı'yı borsaya bildirdi

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan gece yarısı iki bomba birden geldi.

Bordo mavili ekip, Alanyaspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile Wolfsburg'ta oynayan milli futbolcumuz Yunus Mallı ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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