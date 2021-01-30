Trabzonspor Bakasetas ile Yunus Mallı'yı borsaya bildirdi
Son dakika haberine göre; Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor'dan gece yarısı iki bomba birden geldi.
Bordo mavili ekip, Alanyaspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas ile Wolfsburg'ta oynayan milli futbolcumuz Yunus Mallı ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.