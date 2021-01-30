30 Ocak 2021, Cumartesi
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Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu

Son dakika transfer haberleri... , ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.

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