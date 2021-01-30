Başakşehir 1-5 Hatayspor MAÇ SONUCU ÖZET

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu takip eden Akintole'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortaya çevirdiği top kaleci Mert'te kaldı.

57. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Akintole'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4

68. dakikada Kamara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza'nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-5