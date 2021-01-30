Başakşehir 1-5 Hatayspor MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 22. haftası mücadelesinde Başakşehir evinde Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip bulduğu 5 golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Öte yandan hafta içinde teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran son şampiyon Başakşehir, Aykut Kocaman ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig'in 22. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor'a şok bir skorla mağlup oldu.
Turuncu lacivertliler kalesinde tam 5 gol görerek üst üste 4. haftada puan kaybı yaşadı.
Deplasman ekibinin gollerini, Diouf (2), Akintola, Boupendza (2) kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise Kamara'nın kendi kalesine attığı golden geldi.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mahmut, Deniz Türüç, Aleksic, Fernandes, Demba Ba
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
BAŞAKŞEHİR HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sol taraftan Mesut'un içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
20. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Yusuf Abdioğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.
21. dakikada Akintola'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı sağ köşeden ağlara gitti. 0-2
29. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
34. dakikada sağ çaprazdan Ömer Ali'nin yaptığı ortada ön tarafta Aleksic arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Demba Ba'nın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafı son çizgisinde Akintole arka direğe ortaladı. Takibini sürdüren Boupendza, arka direkte yaptığı dokunuşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 41. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Boupendza'nın 38'de kaydettiği gol öncesinde elle oynama tespit etti. VAR'da pozisyonu yeniden izleyen Cüneyt Çakır, golü iptal ederek penaltıya işaret etti.
42. dakikada Boupendza'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlara gitti. 0-3
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Aabid'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu takip eden Akintole'nin ceza sahası içi sağ tarafından ortaya çevirdiği top kaleci Mert'te kaldı.
57. dakikada ceza sahası içinde son çizgiye inen Akintole'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-4
68. dakikada Kamara ceza sahası içerisine sol çaprazdan girdi. Oluşan karambolde topu takip eden Boupendza'nın son çizgiye hareketlenerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-5
77. dakikada sol çaprazdan Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Guldbrandsen'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
80. dakikada sol taraftan son çizgiye inerek Cemali'nin içeri yerden yaptığı ortada kale önünde Kamara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5
89. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Mesut'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin üstünden auta gitti.
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