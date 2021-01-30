Beşiktaş'ta Cenk Tosun transferi tamam! İşte geliş tarihi...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Cenk Tosun'un 5 ay kiralanması için Everton kulübüyle anlaşma sağladı.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ,Cenk Tosun'u özel uçakla Türkiye'ye getirerek sözleşme imzalayacak.

Everton ve Cenk Tosun ile yapılan son görüşme sonrası anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı.

Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.