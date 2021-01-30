Kanarya tek golle geçti! Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

ÇAYKUR RİZESPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 86. dakikasında Fabricio Baiano, Osayi - Samuel'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

EROL BULUT KADROYU BOZMADI

İlk devrenin son maçında oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişiklik yapmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise "Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Fabricio, Michalak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Samudio" 11'ini sahaya sürdü.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL İLK KEZ FORMA GİYDİ

Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor maçında yedekler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertli takıma yeni katılan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un tercihi ile mücadeleye yedek soyundu. 23 yaşındaki futbolcu 61. dakikada Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

4 FUTBOLCU FORMASINA KAVUŞTU

Öte yandan Rizespor'da koronavirüse yakalanan ve yapılan son testleri negatif çıkan Gökhan, Boldrin, Moroziuk ve Fabrico yeniden formalarına kavuştu.

DAMJAN DOKOVİC 11'DE

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Damjan Dokovic'e ilk 11'de görev verdi. Takımda çok sayıda eksik bulunmasından dolayı yeni transferden Hırvat orta daha Dokovic, mücadelede 11'de yer aldı.