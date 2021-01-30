Aaron Boupendza için istenen bonservis bedeli oldu! Süper Lig'in yıldız ismine teklif yağıyor

"Yeni genç futbolcuları keşfedip hep Türk futboluna hem de dünya futboluna sunmaya çalışacağız. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hem Başakşehir hem de Hataysporumuza başarılar diliyorum. Maç sonucu olarak mutluyuz. 5-1'lik galibiyet ile İstanbul'dan dönüyoruz. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"BOUPENDZA'YA TEKLİFLER VAR"

Lütfü Savaş, Hatayspor'un 24 yaşındaki Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'ya gelen tekliflerle ilgili ise şunları kaydetti:

"Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz.