Aaron Boupendza için istenen bonservis bedeli oldu! Süper Lig'in yıldız ismine teklif yağıyor
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, Aaron Boupendza'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler olduğunu ifade ederken oyuncu için istedikleri bonservis bedelini açıkladı.
Süper Lig'in 22'nci haftasında Atakaş Hatayspor'un deplasmanda Medipol Başakşehir'i 5-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuk ekipte Onursal Başkan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İki takımı da tebrik eden Başkan Lütfü Savaş, "Çok centilmence bir maç oldu. Biz 5 yıllık periyotta 3'üncü Lig'e düşerken Süper Lig'i tatlandırmaya geldiğimizi söylemiş bir takımız. Centilmence mücadelemize devam edeceğiz. Bugüne kadar Hatayspor olarak hep futbolu sporu daha centilmence daha güzel hale getirmeye çalıştık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz."
"Yeni genç futbolcuları keşfedip hep Türk futboluna hem de dünya futboluna sunmaya çalışacağız. Ben her iki takımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda hem Başakşehir hem de Hataysporumuza başarılar diliyorum. Maç sonucu olarak mutluyuz. 5-1'lik galibiyet ile İstanbul'dan dönüyoruz. Hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.
"BOUPENDZA'YA TEKLİFLER VAR"
Lütfü Savaş, Hatayspor'un 24 yaşındaki Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza'ya gelen tekliflerle ilgili ise şunları kaydetti:
"Bopendza'ya teklif var. 5 milyon 150 bin Euro ve 5 milyon 250 bin Euro'yu gördü. Rusya ve İtalya'dan teklif geldi. Biz satmadık. Boupendza çok teknik güçlü ve hızlı bir oyuncu. Ekstra bir oyuncu. Bu futbolcunun maliyeti bize çok uygun bir fiyata geldi ama bu futbolcu değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz.
"10 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyoruz. Biz Hatayspor'a güzel bir tesis yapmak istiyoruz. Farkındaysanız Kamara'yı da aldık. İnşallah o da Hatayspor'a renk katacaktır."