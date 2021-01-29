Süper Lig 22. hafta karşılaşması | Yeni Malatya Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16'da başlayan mücadeleyi taraftarlar ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...
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YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Youssouf, Acquah, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut
Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, N'Diaye, Ndao, Borini, Sobiech
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.