Beşiktaş haberleri son dakika | Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri

Süper Lig'de ilk yarının lideri Beşiktaş, sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak adına hücum hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Bir forvet takviyesi adına çalışmalar, teknik direktör Sergen Yalçın ve yöneticiler tarafından da doğrulanırken İngiltere'den Sky Sports'un haberine göre gündemde ilk sıraya yükselen isim Everton forması giyen Cenk Tosun oldu.

Beşiktaş, eski oyuncusunu kadrosuna katmak adına Everton ile temasa geçerken anlaşma sağlanması durumunda ilk tercihin Cenk Tosun'u kadroya katmak olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın son olarak Shanghai SIPG forması giyen Hulk ile de ilgilendiği belirtilirken Cenk Tosun'un kulüpler düzeyindeki anlaşma sağlanırsa daha öncelikli tercih olduğu belirtildi.

RUSLAR DA PEŞİNDE

2014-18 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş ile çıktığı 96 maçta 41 gol atan Cenk Tosun, 2018'de 22.5 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer olmuştu. Bu sezon Everton formasıyla Premier Lig'de 5 maça çıkan ve toplam 43 dakika forma giyebilen Cenk Tosun ile Rus ekibi CSKA Moskova da ilgileniyor.