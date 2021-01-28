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Galatasaray haberleri bugün | Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı

Son dakika | Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Galatasaraylı bir futbolcunun askere çağrıldığı yönünde sosyal medyadaki yayılan söylentiler doğru çıktı. Oyuncunun Kerem Aktürkoğlu olduğu öğrenildi

SPOR Sabah
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Galatasaray haberleri bugün | Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı! Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor. Bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun askere çağrılması sosyal medyada da gündem oldu. 1998 doğumlu genç yıldız, sezon başında Erzincanspor'dan kadroya katılmıştı. Askere çağrılan Kerem Aktürkoğlu'na piyade olarak Erzincan şehri çıktı. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu durumda bedelli askerlikten de yararlanamıyor. Galatasaray'ın konuyla ilgili TFF ile konuşacağı ve çözüm yolu bulacağı ifade edildi.

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