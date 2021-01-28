Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. Koşukavak'ın yönetim kuruluna sunduğu istifanın yönetim tarafından kabul edildiği belirtildi.
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, istifa etti.
İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamada teknik direktör Koşukavak'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğunu, yönetimin istifayı kabul ettiğini bildirdi.
9 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET
Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.