28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden 'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Koşukavak'ın yönetim kuruluna sunduğu istifanın yönetim tarafından kabul edildiği belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'un teknik direktörü , etti.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Yavuz Cinkaya, yaptığı açıklamada teknik direktör Koşukavak'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğunu, yönetimin istifayı kabul ettiğini bildirdi.

9 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Sezona ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

Beşiktaş haberleri son dakika | Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA | BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN SESLERİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA