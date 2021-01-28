Süper lig ekibinde flaş ayrılık! Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

9 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Sezona Robert Prosinecki ile başlayan Denizlispor'un Kenan Atik'ten sonra bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Koşukavak, yeşil-siyahlı takımla çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.