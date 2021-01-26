26 Ocak 2021, Salı
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Fenerbahçe ve Mesut Özil için büyük gün yarın!

Son dakika: Fenerbahçe ve Mesut Özil için büyük gün yarın!

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız 'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek. Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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Giriş Tarihi: 26.01.2021
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Son dakika: Fenerbahçe ve Mesut Özil için büyük gün yarın!

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

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