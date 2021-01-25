Trabzonspor transfer haberleri son dakika | Abdullah Avcı yönetimden iki yıldızı istedi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere ihtiyacı olduğunu açıklamasından sonra hemen her bölge için farklı oyuncularla görüşmelere başlandı. Bu doğrultuda teklif yapılan İngiliz sol kanat oyuncusu Danny Rose için Tottenham Kulübü ile bedelsiz çıkışı için yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.