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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzonspor transfer haberleri son dakika | Abdullah Avcı yönetimden iki yıldızı istedi Trabzonspor transfer haberleri son dakika | Abdullah Avcı yönetimden iki yıldızı istedi Trabzonspor haberleri bugün | Bordo mavili takımda transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu Gençlerbirliği'nden genç yıldız Berat Özdemir ile takviye eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı, iki yıldızın daha takıma katılmasını istedi. Giriş Tarihi: 25.01.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 12:34 Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere ihtiyacı olduğunu açıklamasından sonra gaza bastı. Bordo-mavililer, Tottenham'dan Danny Rose ve Başakşehir'den Edin Visca için harekete geçti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere ihtiyacı olduğunu açıklamasından sonra hemen her bölge için farklı oyuncularla görüşmelere başlandı. Bu doğrultuda teklif yapılan İngiliz sol kanat oyuncusu Danny Rose için Tottenham Kulübü ile bedelsiz çıkışı için yapılan görüşmelerde önemli mesafe alındı.
TRABZONSPOR DANNY ROSE İÇİN FİYAT ARTTI
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek oyuncuya yarım sezon için 500 bin euro öneren bordo-mavililer, bu fiyatta biraz daha iyileştirmeye giderek rakamı 650 bin euro seviyesine çıkardı.
Çok sayıda teklif alan oyuncunun Trabzonspor'un ısrarla kendisini istemesi sonucunda bu teklifi ciddi şekilde düşünme kararı aldığı öğrenilirken, yönetimin oyuncuya 3.5 yıllık sözleşme önerdiği ve anlaşmayı kabul etmesi durumunda da gelecek yıl için 1 milyon 250 bin euro alacağı ifade edildi.
Bu arada İngiliz medyası da Danny Rose'un Trabzonspor'a gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, oyuncuya kolaj ile bordo-mavili formayı da giydirdi.