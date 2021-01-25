Ligin zirvesine Beşiktaş damgası! Kartal küllerinden yeniden doğdu

Rosier ligin en iyi sağ beklerinden birisi olarak gösterilirken, Rachid Ghezzal da şu ana kadar yaptığı 9 asistle, asist krallığında zirvede yer alıyor. Porto'dan kadroya katılan Aboubakar, 11 gol ve yaptığı 2 asistle, Süper Lig'deki santrforlar arasında en formda olan isimlerden. Kartal'ın en önemli transferlerinden birisi de Josef de Souza oldu.