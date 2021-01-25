Fenerbahçe transfer haberleri | Galatasaray'a büyük şok! İrfan Can Kahveci hamlesi geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hamlesi geldi. Sarı lacivertli takım Galatasaray'ın uzun zamandır istediği yıldız oyuncu karşılığında Medipol Başakşehir'e Deniz Türüç, Serdar Aziz ve 5 milyon euro teklif etti.
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Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Başakşehirli İrfan Can transferi için de Fenerbahçe'nin atağa geçtiği ifade edildi. Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e Deniz Türüç, Serdar Aziz ve 5 milyon euro teklif etti.
Sarı lacivertli yönetim Başakşehir yönetimi ile masaya oturacak.