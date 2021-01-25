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Fenerbahçe transfer haberleri | Galatasaray'a büyük şok! İrfan Can Kahveci hamlesi geldi

Son dakika | Devre arası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'den Kahveci hamlesi geldi. Sarı lacivertli takım Galatasaray'ın uzun zamandır istediği yıldız oyuncu karşılığında Medipol Başakşehir'e Deniz Türüç, Serdar Aziz ve 5 milyon euro teklif etti.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Fenerbahçe transfer haberleri | Galatasaray'a büyük şok! İrfan Can Kahveci hamlesi geldi

Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Başakşehirli İrfan Can transferi için de Fenerbahçe'nin atağa geçtiği ifade edildi. Gelen son dakika haberine göre Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e Deniz Türüç, Serdar Aziz ve 5 milyon euro teklif etti.

Sarı lacivertli yönetim Başakşehir yönetimi ile masaya oturacak.

Mutlu son: İrfan Can Kahveci Galatasarayda MUTLU SON: İRFAN CAN KAHVECİ GALATASARAY'DA
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