25 Ocak 2021, Pazartesi
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Galatasaray bombayı patlattı! Mısır medyası Mostafa Mohamed transferini duyurdu

'da ve gibi forvetlerin bulunmasına rağmen bölgede yaşanan sorun nedeniyle sarı kırmızılılar oyuncu arayışına girdi. Cimbom 'in basın toplantısında transferini istediği Zamalekli transferini bitirdi. basınında yer alan habere göre, Galatasaray ve Zamalek, Mohamed’in 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaştı. İşte transferin perde arkası...

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Galatasaray bombayı patlattı! Mısır medyası Mostafa Mohamed transferini duyurdu

, 'ın Zamalek kulübünde forma giyen 'in transferini bitiriyor.

MISIR MEDYASI DUYURDU

Zamalek kulübüne yakınlığı ile bilinen Mısır'ın en önemli spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky, Mostafa Mohamed'in transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

1,5 YILLIK KİRALIK

Abdelbaky, Galatasaray ve Zamalek'in, yıldız futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaştığını yazdı.

YENİ FORVET ARIYORLAR

Habere göre Mısır kulübü birkaç gün içinde yeni bir forveti kadrosuna katacak ve Mohamed'in Türkiye'ye gidişini onaylayacak.

MİKTAR BELLİ OLDU

Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralama için Zamalek'e 2 milyon Euro ödeyeceği, ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonu da olacağı belirtiliyor.

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