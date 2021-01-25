Galatasaray bombayı patlattı! Mısır medyası Mostafa Mohamed transferini duyurdu
Galatasaray'da Radamel Falcao ve Mbaye Diagne gibi forvetlerin bulunmasına rağmen bölgede yaşanan sorun nedeniyle sarı kırmızılılar oyuncu arayışına girdi. Cimbom Fatih Terim'in basın toplantısında transferini istediği Zamalekli Mostafa Mohamed transferini bitirdi. Mısır basınında yer alan habere göre, Galatasaray ve Zamalek, Mohamed’in 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaştı. İşte transferin perde arkası...
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Galatasaray, Mısır'ın Zamalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed'in transferini bitiriyor.
MISIR MEDYASI DUYURDU
Zamalek kulübüne yakınlığı ile bilinen Mısır'ın en önemli spor muhabirlerinden Sarah Abdelbaky, Mostafa Mohamed'in transferinin bitmek üzere olduğunu duyurdu.
1,5 YILLIK KİRALIK
Abdelbaky, Galatasaray ve Zamalek'in, yıldız futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanması konusunda anlaştığını yazdı.
YENİ FORVET ARIYORLAR
Habere göre Mısır kulübü birkaç gün içinde yeni bir forveti kadrosuna katacak ve Mohamed'in Türkiye'ye gidişini onaylayacak.
MİKTAR BELLİ OLDU
Galatasaray'ın 1.5 yıllık kiralama için Zamalek'e 2 milyon Euro ödeyeceği, ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonu da olacağı belirtiliyor.