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CANLI | Beşiktaş Göztepe maçı canlı anlatım izle! Kartal liderliğini korumak istiyor

Süper Lig'in 21. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, ile yeni bir yola giren Göztepe karşısında 3 puan arayacak ve liderliğini korumaya çalışacak. İşte karşılaşmanın 11'leri... Beşiktaş-Göztepe maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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CANLI | Beşiktaş Göztepe maçı canlı anlatım izle! Kartal liderliğini korumak istiyor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSİER, WELİNTON, VİDA, N'SAKALA, JOSEF, ATİBA, MENSAH, GHEZZAL, LARİN, ABOUBAKAR.

GÖZTEPE: İRFAN CAN, MURAT, TİTİ, MARKO, BERKAN, OBİNNA, SONER, ZULJ, HALİL, TRİPİC, CHERİF.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ 3 PUAN

Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden ve zirvedeki yerini koruyan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle puan farkını 2 yaptı. Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son karşılaşmasında Göztepe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılarda hedef 3 puan. Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna 'ı oturturken, tecrübeli teknik adam yeni takımıyla ilk maçında boy gösterecek.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ

Beşiktaş Teknik Direktörü da siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Göztepe'ye karşı sahaya çıkacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İzmir temsilcisi, sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken, bu maçın ardından Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibe imza atmıştı.

GÖZTEPE 19 SENEDİR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksik isim bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

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