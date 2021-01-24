CANLI | Beşiktaş Göztepe maçı canlı anlatım izle! Kartal liderliğini korumak istiyor

GÖZTEPE 19 SENEDİR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

İki ekip bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 71 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 38'ini Beşiktaş kazanırken, 12 mücadeleden ise Göztepe galibiyetle ayrıldı. 21 maçta taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 36 maçta ise siyah-beyazlılar 23 kez galip geldi. 10 müsabaka berabere biterken, Göztepe 3 defa kazandı. İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında en son 27 Nisan 2002 tarihinde üç puana ulaştı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 4 maçta da Beşiktaş rakibine puan şansı tanımadı. Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta eksik isim bulunmazken, Göztepe'de Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.