TFF'den Luton Shelton için taziye mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybettiği açıklanan Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Luton Shelton için taziye mesajı yayımladı. Ayrıca Luton Shelton'ın kariyerinin başında ve sonunda formasını giydiği Jamaika kulübü Harbour View, Facebook hesabından yayımladığı taziye mesajında, oyuncunun ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizde 2011-2013 yıllarında Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Jamaikalı futbolcu Luton Shelton'un hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Shelton'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Kardemir Karabükspor Kulübü ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
HARBOUR VIEW'DEN TAZİYE MESAJI
Luton Shelton'ın kariyerinin başında ve sonunda formasını giydiği Jamaika kulübü Harbour View, Facebook hesabından yayımladığı taziye mesajında, oyuncunun ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.
2011'den 2013'e kadar Kardemir Karabükspor'da top koşturan 35 yaşındaki forvet oyuncusu ayrıca Helsingborg, Sheffield United, Valerenga, Aalborg ve Volga Nizhny Novgorod kulüplerinde de oynadı.
Shelton, 75 maçta 35 gol attığı Jamaika Milli Takımı'nın, en skorer oyuncusu unvanının sahibiydi.