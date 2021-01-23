23 Ocak 2021, Cumartesi
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Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Bir dönem takımlarından ’da forma giyen ve iki yıl önce (ALS) hastalığına yakalanan 35 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021
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Karabükspor'un eski futbolcusu Luton Shelton hayatını kaybetti

İki sezon kırmızı-mavili formayı giyen ve hızıyla tüm futbolseverlerin dikkatini çeken Shelton merkezi sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen ALS hastalığına yakalanmıştı.

takımı 'da 78 numaralı formayı giyerek Karabük sevgisini gösteren Jamaikalı futbolcu iki yıldır sürdürdüğü ALS hastalığı ile mücadelesini kaybetti.


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Sosyal medya hesabından en son yeni yıl paylaşımı yapan Jamaikalı oyuncu eşiyle olan fotoğraf ile yaptığı paylaşımda, "2020 eminim herkes için bir meydan okumaydı ama dürüst olmak gerekirse başardığım için şükürler olsun. Bir yılı daha önümüzde görmek bana gelecek yıllara meydan okuma motivasyonu veriyor çünkü eminim geçen yıldan daha kötü olamaz. Burada olduğum için mutluyum çünkü bazen benim tarafım karanlık oluyor. Teşekkürler eşim ve herkese mutlu yıllar" ifadelerine yer vermişti.

Shelton'un vefat haberinin ardından başta ülkesi 'daki insanlar olmak üzere tüm sevenleri Shelton'un sosyal medya hesabında başsağlığı mesajları paylaşıyor.

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