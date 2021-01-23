Galatasaray transfer haberleri son dakika | Flaş Falcao gelişmesi! Teklif var

Portland Timbers'ın yazılı teklifinden sonra, yine doğu grubunda yer alan bir başka takım, İngiliz teknik direktör Gary Smith yönetimindeki Nashville de Falcao'ya talip oldu.

YÖNETİM GÖNDERMEK İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Onlar da tıpkı Portland gibi, transfer ücreti veremeyeceklerini, sadece oyuncunun sözleşmesinden doğan tüm parayı ödeyebileceklerini söyledi. Falcao ve ailesi en azından sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı tercih etse de, sarı kırmızılı yönetim gelen tekliflerdi değerlendirmek istiyor.