Henry Onyekuru İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...





HENRY ONYEKURU İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın Monaco ile kiralık transfer olarak anlaşmaya vardığı ve KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.

Henry Onyekuru'yu taşıyan uçak saat 03.50'de İstanbul'a iniş yaptı. Nijeryalı futbolcu, saat 04:40 civarında ise havalimanından ayrıldı.

23 yaşındaki futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Burada olmaktan her zaman mutluyum'' dedi.