Henry Onyekuru İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...
Galatasaray'ın yarım sezonluğuna Monaco’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Genç oyuncu basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Burada olmaktan her zaman mutluyum'' dedi.
Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Henry Onyekuru uçağa bindi. 3. kez Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Henry Onyekuru'nun Cimbom'dan kazanacağı ücret belli oldu.
KAP'A BİLDİRDİ
Galatasaray, Henry Onyekuru'nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
600 BİN EURO GARANTİ ÜCRET
Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.
BONUSLAR DAHİL DEĞİL
Bu rakama ise başarı bonuslarının dahil olmadığı belirtildi.
SEZON SONU KADROYA KATMAK İSTERSE 6 MİLYON EURO
Onyekuru için Monaco'nun sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeyen Galatasaray, sezon sonunda Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak isterse Fransız ekibine 6 milyon Euro ödeme yapacak. Onyekuru için opsiyonun kullanılması durumunda yıldız oyuncu senelik 1.2 milyon Euro ücret alacak.
TARAFTARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU
Daha önce 2 kez kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
HENRY ONYEKURU İSTANBUL'A GELDİ!
Galatasaray'ın Monaco ile kiralık transfer olarak anlaşmaya vardığı ve KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.
Henry Onyekuru'yu taşıyan uçak saat 03.50'de İstanbul'a iniş yaptı. Nijeryalı futbolcu, saat 04:40 civarında ise havalimanından ayrıldı.
23 yaşındaki futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Burada olmaktan her zaman mutluyum'' dedi.