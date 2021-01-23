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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Galatasaray haberleri son dakika | Flaş İrfan Can Kahveci gelişmesi! O yıldızı istediler Galatasaray haberleri son dakika | Flaş İrfan Can Kahveci gelişmesi! O yıldızı istediler Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı takım İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile görüşmeleri hızlandırdı. Galatasaray'ın ısrarla istediği Kahveci için, Başakşehir şartlarını sundu. Bonservis bedeli olarak 6.5 milyon euro isteyen Başakşehir, sarı kırmızılı takımın genç yıldızını da istedi. Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:34 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:34
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gümüşdağ'ın son olarak İrfan Can Kahveci için Emre Kılınç artı 6.5 milyon euro istediği öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki İrfan Can Kahveci pazarlığı hız kesmeden devam ediyor.
İki taraf da bu transferin gerçekleşmesi için ortak bir yol arayışında. Son olarak Başakşehir'in, İrfan'a karşılık Emre Kılınç'ın bonservisi artı 6.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar henüz bu teklife olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadı. Teknik patron Fatih Terim'in, Emre Kılınç beklentisine vereceği cevaba göre bir yol haritası izlenecek.
Terim'den gelmesi muhtemel olumsuz dönüşe karşın yeni formül arayışları sürüyor.