Galatasaray, Onyekuru için satın alma opsiyonu şartı ile Monaco kulübüyle anlaştı. Nijeryalı oyuncu gece 04.00'te İstanbul'da olacak.

ÜCRETİ BELLİ OLDU

Sarı-Kırmızılılar'ın Monaco'dan satın alma opsiyonuyla yarım sezonluğuna kiralanması konusunda anlaşma sağladığı Onyekuru'nun sezonun kalan kısmı için Sarı-Kırmızılı kulüpten 600 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

SEZON SONU BONSERVİS

Onyekuru için Monaco'nun sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu şartını kabul etmeyen Galatasaray, sezon sonunda Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisiyle kadrosuna katmak isterse Fransız ekibine 6 milyon Euro ödeme yapacak. Onyekuru için opsiyonun kullanılması durumunda yıldız oyuncu senelik 1.2 milyon Euro ücret alacak.

UÇAĞI KAÇIRMIŞTI

Henry Onyekuru'nun 2 kez uçağı kaçırması sosyal medyada farklı yorumlara sebep olmuştu.

KADIKÖY'DE ŞOV YAPMIŞTI

Daha önce 2 kez kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, ortaya koyduğu başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Onyekuru Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyette kritik rol oynamıştı

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