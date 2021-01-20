Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman | Tarih belli oldu

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada maçın 6 Şubat 2021 saat 19.00'da başlayacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu 22. -29. hafta maç programlarını açıklandı.

22. haftadaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

27. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 28 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

24. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.