MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (ÖZET)

4'üncü dakikada Alanyaspor defansının hatasında topu kazanan Aatif Chahechoue ceza alanı dışından sert vurdu. Marafona iki hamlede topun hakimi oldu.



13'üncü dakikada Salih Uçar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya son anda kafasını uzatan Teikeu, topu kornere gönderdi.



24'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Aatif Chahechoue, topu ceza alanına gönderdi. Ricardo Gomes'ten önce Marafona topun sahibi oldu.



31'inci dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortasında topu düzelterek vuran Emrah, takımını öne geçirdi. 1-0



32'nci dakikada itirazları sebebiyle konuk ekip teknik direktörü Çağdaş Atan sarı kart gördü.



44'üncü dakikada Salih Uçan sol kanattan sürdüğü topa sert vurdu. Top kaleci Szumski'de kaldı.



Hakem Turgut Doman'ın 2 dakika uzattığı ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.