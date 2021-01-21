21 Ocak 2021, Perşembe
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Beşiktaş'tan Hulk harekatı! Teklif yapıldı

bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk’la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk’a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı’ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk’un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Beşiktaş'tan Hulk harekatı! Teklif yapıldı

bombayı patlatıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bonservisi elinde olan dünyaca ünlü golcü Hulk'la masaya oturdu. Yönetimin 34 yaşındaki Hulk'a sezon sonuna kadar sözleşme teklif ettiği belirlendi. Sambacı'ya 1 milyon Euro garanti ücret ve bonus teklif ettiği öğrenildi. Birçok teklif alan Hulk'un düşünmek için süre istediği ifade edildi.

YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör 'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.

LİDER ZOR VİRAJDA
20. hafta maçında bugün ile karşılaşacak. 'nda oynanacak zorlu mücadele 16.00'da başlayacak.

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