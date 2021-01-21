Beşiktaş'tan Hulk harekatı! Teklif yapıldı

YALÇIN TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilerleyen yaşına rağmen Hulk'u çok istediği ve "Hem kanatta hem de en uçta faydalanabiliriz" dediği belirlendi. Çok önemli bir kariyere sahip olan Hulk 48 kez Brezilya formasını giyerken 11 gol attı. Tecrübeli yıldız müthiş sol ayağı ile tanınıyor.