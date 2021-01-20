20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi resmen başladı

Son dakika haberi... ekiplerinden Göztepe, teknik direktör ’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktör Karaman son olarak ve ’u çalıştırmıştı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi resmen başladı

Son dakika haberi...Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktör Karaman son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

Son dakika | Göztepede Ünal Karaman dönemi SON DAKİKA | GÖZTEPE'DE ÜNAL KARAMAN DÖNEMİ
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