Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi resmen başladı
Son dakika haberi...Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktör Karaman son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’u çalıştırmıştı.
SPOR AA
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Son dakika haberi...Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktör Karaman son olarak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.