Rizespor 3 golle geçti: Antep 34 puanda kaldı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Milan Skoda (2) ve Samudio kaydetti.

Bu sonuçla Rizespor puanını 24'e yükseltirken Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.