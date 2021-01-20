20 Ocak 2021, Çarşamba
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Rizespor 3 golle geçti: Antep 34 puanda kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Skoda (2) ve Samudio kaydetti.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Rizespor 3 golle geçti: Antep 34 puanda kaldı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Milan Skoda (2) ve Samudio kaydetti.

Bu sonuçla Rizespor puanını 24'e yükseltirken Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

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